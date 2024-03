Rubén Sanjurjo Fernández, Piru, levounos á vitoria no seu duelo de estrea

Rubén colleu as rendas doe no seu duelo ante oe logrou firmar a vitoria por 0-2. Substitúe a Fernando Corredoira, que foi fichado polo Castro, aínda que non é novo no equipo, no que xa estaba como segundo. Custoulle entrar no xogo ao San Roque, sobre todo tamén polo mal tempo. Aínda así marcaron pronto e na segunda parte, despois dos reaxustes, tiveron máis control do duelo e completaron o marcador.