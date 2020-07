Ribadeo, una de las mejores opciones de viajes para el recuerdo

Todos en algún momento de nuestra agitada vida deseamos escaparnos un ratito, al menos, de vacaciones en un lugar mágico, que nos ayude a extender nuestros conocimientos, cultura y visión del mundo que nos rodea. Por ello, te ayudamos conocer uno de los mejores lugares con la más impresionante vista al mar y las montañas del mundo.

Una villa a la "orilla del rio"

En el país Europeo de España, específicamente en la provincia de Lugo, Galicia, podemos encontrar el municipio de Ribadeo. Esta es una bellísima villa marítima perteneciente a la comarca Mariña Oriental, con una fuerte influencia multicultural.

A pesar de ser un lugar pequeño de solo 100Km2 de superficie, tiene una población de más de 9.000 personas. Además, siempre está repleto de turistas, por lo que el turismo ejerce gran influencia en el lugar.

Por otro lado, al estar rodeado y limitar con el mar Cantábrico, posee unas de las mejores playas de España, si acaso no de mundo. Cada playa de esta provincia cuenta con una distancia de 1 hora o 45 minutos en coche. Aquí podrás disfrutar de los mejores atardeceres de la ciudad, hasta ríos fríos con mirada a las imponentes montañas que también lo rodean.

Tiene una gastronomía muy pulcra y personal. Esto se debe a que cuenta con las mejores opciones marinas. Por eso, tiene los platos más exquisitos de la zona, hechos en restaurantes acogedores y de hermosa apariencia. Muchos de estos te ofrecen menús de degustación altamente variados y cualitativos.

Cabe destacar que para llegar de cualquier punto de España a Ribadeo, existen dos maneras básicas: Bus y tren. A pesar de ello, puede que se te presenten múltiples opciones de los mismos.

Realmente todo dependerá de ti y los servicios que elijas para disfrutar de cómodos, rápidos y seguros recorridos en tus trayectos.

Lugares que visitar en Ribadeo

Es increíble saber que se puede recorrer Ribadeo en un día, y disfrutar inmensas y excelentes experiencias. Sin embargo, muy pocas personas se deciden por esta opción. Pero lo que pocos saben es que vale la pena tornarse el tiempo de conocer todos sus extremos, y dejarse envolver por la magia de este lugar. Nunca te querrás ir de aquí.

Ahora bien, desde las calles hasta las plazas urbanas principales, todos son atractivos turísticos de Ribadeo. Pero claro, no solo cuenta con ello. Por ejemplo, la playa de As Catedrais no es solo una de las más bonitas del mundo, sino que a medida que avanza el día, los colores en el cielo y los movimientos de la marea también te enamorarán. Sin duda debes visitar esta playa si vas a Ribadeo, y claro, darte el tiempo a disfrutarla.

A medida que recorras la pintoresca y pequeña ciudad, te irás encontrando con monumentos con mucha historia y arquitectura. Además, el casco histórico posee la declaración de ser de gran interés cultural. Así que explorar cada rincón de lo gallego expandirá tu mente positivamente.

Por otro lado, la ciudad posee diferentes miradores a lo largo de la misma, para que puedas tener el panorama completo de la belleza gallega que visitas, con las mejores vistas panorámicas.

¿Qué hacer en Ribadeo?

Si lo tuyo son las actividades al aire libre y la adrenalina, Ribadeo te brinda la oportunidad de practicar, en los mejores espacios, variados deportes entretenidos. Como si eso fuera poco, en Ribadeo es fascinante la gran cantidad de oportunidades de practicar surf. Este deporte tiene una alta estima en lugareños, y es considerado uno de sus mejores dotes seductores.

No solo se nos fueron las dudas de que Ribadeo es uno de los rincones más magníficos de mundo. También aprendimos que tiene riquezas culturales, geográficas y naturales que despiertan el deseo y anhelo de visitar aquel lugar y deleitarse de todo lo que en el podemos encontrar.

Así pues, Ribadeo es sin duda el lugar ideal para los amantes del mar y los mariscos. Si deseas visitar o conocer más de Ribadeo te recomendamos analizar guías de turismo que profesionales en el tema te ofrecen para saber que visitar y hacer en cada paso de tu viaje. Además, de prestar mucha atención a los servicios de alojamiento que puedes encontrar aquí que te brindarán mayor confort en tu viaje.