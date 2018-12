Rediseña tu hogar con separadores de ambientes

Uno de los placeres sobre todo de las mujeres y que está creciendo en los hombres es la decoración del hogar o rediseño de los ambientes. Las tendencias actuales tienden a rediseñar un hogar en todo su conjunto, desde los techos (contratando por ejemplo al Best Shingle Roofing in Miami) hasta las habitaciones del hogar abriendo los espacios, haciendo que la comunicación sea más fluida y eliminando muebles innecesarios.

Para crear espacios abiertos podemos utilizar distintos elementos separadores de ambientes. Por un lado tenemos las cortinas las cuales son económicas, y son ideales para ambientes iluminados, por lo general se usan para hacer separaciones del dormitorio al salón. La desventaja es que a muchas personas no les gustan por una cuestión de estética, además que no ofrece una gran intimidad y no aísla los ruidos.

Los paneles japoneses pueden ser una buena opción para regular el ingreso de luz al ambiente y para cubrir grandes metros, además de dar un toque moderno. La desventaja que muchos recalcan es su fragilidad.

Otra opción pueden ser bibliotecas o estanterías, en este caso separaremos ambientes con los mismos muebles del hogar y a la vez tendremos un espacio para guardar cosas. Si queremos permitir el ingreso de luz tendremos que usar estanterías sin fondo, la desventaja es que no aísla el sonido aunque son buenas soluciones para ambientes muy pequeños.

No podemos dejar de mencionar una opción muy linda de estética como las paredes de cristal las cuales hacen que las habitaciones sean más amplias y favorecen mucho a los departamentos con pocas ventanas o escasa luz natural. Se pueden conseguir de vidrio templado o securizado y son un gran aislante del ruido u olores. Una gran desventaja es su costo, este tipo de separador de ambientes ya de por si es costoso en sí mismo, a eso hay que sumarle la instalación. No es una opción de fácil acceso.

Una de las mejores opciones para separar tus ambientes y reestructurar tus espacios son los biombos, los cuales nos permiten rediseñar áreas en una misma habitación sin gastar mucho dinero y en forma práctica. Los biombos nos permitirán por ejemplo crear un dormitorio especial para huéspedes o separar ambientes bien definidos. Son económicos, ligeros, modernos y resistentes, podremos colocarlos y removerlos con facilidad y encontrar una gran variedad de diseños en el mercado, hasta podremos colocarles estilos propios o pintarlos.

Los biombos pueden cumplir la función de separar ambientes, crear nuevos, decorar, disminuir la entrada de luz, etc. Existen una gran variedad de modelos en el mercado, deberás elegir la que mejor combine con las habitaciones en las cuales los colocarás. Hay biombos de madera, de vidrio, de metales y hasta de telas. Con respecto a sus diseños podremos encontrar con estampas personalizadas, de un solo color, para niños, vintages o con un estilo de modernidad.

Si eliges un biombo para separar o crear nuevos ambientes quedarás asombrado/a con las funciones que puede ofrecerte y vas a desear tenerlos en todos lados, en el dormitorio, en la zona de estudio, incluso en el patio. Como en cualquier compra una limitación que podemos tener es el presupuesto con el cual contamos, en este caso no es un tema tan preocupante ya que hay distintos estilos de biombos económicos para cuando contamos con bajos presupuestos.

Como mencionamos, crear espacios abiertos provoca una comunicación mucho más fluida con los miembros que están en él, a su vez eliminar objetos o muebles que no deseamos hace que no tengamos que gastar energías en su reparación, mantenimiento y limpieza. Todo esto provocará una renovación de energías haciendo que estemos de buen humor para encarar nuestro día a día.

Cómo pudiste leer en este artículo no hay excusa que valga para realizar remodelaciones modernas a tu hogar o a alguna habitación en específico, ya no podrás decir que el problema es tu presupuesto, podrás encontrar fácilmente biombos baratos y de calidad o algún separador que se adapte a tus necesidades, ya sea para crear nuevos espacios, decorar tus habitaciones, o separar ambientes.

No dejes de dar un estilo propio, prolijo y moderno a tus ambientes por los gastos en que supones que incurrirás, solo busca el biombo o separador de ambientes de los que mencionamos que mejor se adapte a tus necesidades.