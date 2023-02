Ramón Rodríguez: Dous goles para remontar e lograr saír do descenso

Ramón Rodríguez Rey foi o artífice da vitoria do Carballedo ante o Ferreira onte no Baliño. O xogador visitante logrou na segunda metade os dous tantos que serviron ao conxunto que adestra Rodrigo Amarante para darlle a volta ao encontro cos de Pantón. No minuto 71 igualaba a contenda e xa no tempo engadido facía o tanto que valía os tres puntos.