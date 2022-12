Ramón Rodríguez, o revulsivo na primeira vitoria da tempada

O Carballedo logrou esta fin de semana a súa primeira vitoria da tempada grazas a un gol de Ramón no partido contra o Brollón. O xogador local saíu ao terreo de xogo no minuto 56 en substitución de Adrián e marcou no 79’. Os de Rodrigo Amarante seguen como pechacancelas, pero o triunfo de onte no seu campo pode significar un cambio de tendencia no equipo.