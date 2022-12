Rafael Vázquez: Un gol de penalti no tempo de desconto

Rafael Vázquez leva 6 goles esta tempada, dous deles anotados no partido esta fin de semana ante o Brollón, o primeiro no minuto 52 e o segundo de penalti no tempo de desconto, que serviu ao seu equipo para lograr os tres puntos e manterse nos postos de promoción de ascenso. Entre Rafael e Massamba levan 13 dos 27 goles do seu equipo este ano.