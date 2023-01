Rafael Casanova, un novo mando chega ás filas do equipo castrexo

O pasado martes o CD Castro anunciou a través das súas redes sociais que Juan Peón e o seu corpo técnico dimitían alegando motivos persoais. O seu substituto é o exfutbolista do CD Lugo, Rácing de Ferrol e Vilalbés, Rafa Casanova. O técnico asume o posto tras ser destituído a finais do 2022 do CD As Pontes e farao da man de Xaime como preparador físico. Rafa afirma enfrontarse a esta nova etapa “con ilusión e gañas” e aposta por “traballar partido a partido para estar o máis arriba posible e sen marcarse máis obxectivos”.