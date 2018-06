Puy, sobre la posibilidad de sustituir a Feijóo: "Yo no juego a las quinielas"

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha pedido este martes respetar el proceso de "reflexión" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre su futuro, al tiempo que ha rechazado pronunciarse sobre la incidencia que la posible marcha del actual jefe del Ejecutivo pudiese tener en el partido y en el Gobierno.

"Yo no juego a las quinielas", ha zanjado Puy en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces al ser preguntado sobre las posibilidades de que sea él quien sustituya al presidente de la Xunta en caso de que Núñez Feijóo presentase su candidatura para liderar el Partido Popular en el conjunto del Estado.

"Me hace una pregunta sobre un supuesto y yo no voy a entrar en esto porque no estamos aquí para eso", ha remarcado Puy que se ha mostrado contrario a "hacer apuestas de futuros inciertos".

En esta línea además, ha señalado que ve necesario que se respete la "etapa de reflexión personal" que pidió el líder del PPdeG.

Con todo, ha asegurado que "pronto" se saldrá "de dudas" y será posible "hablar de certezas".

BALTAR, PARTIDARIO DE QUE HAYA VARIOS CANDIDATOS. El presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, Manuel Baltar, se ha mostrado este martes "partidario" de que haya varios candidatos en el próximo congreso nacional del partido para poder "comparar", por lo que ha animado a que "todos aquellos que tengan aspiración" de presidir el Partido Popular presenten su candidatura, ya que de ese modo el partido "saldrá reforzado".