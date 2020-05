¿Qué puede hacer el aire acondicionado para mejorar tu salud?

Aunque su primera función sea la de conseguir confort en el hogar existen aires acondicionados capaces de contribuir al bienestar y al estilo de vida saludable. Como el filtro Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric, capaz de reducir hasta un 97% la exposición a partículas alérgenas, virus y bacterias, según la SEAIC.

Un aire acondicionado para proteger el hogar

Los sistemas y equipos de climatización mejoran la calidad de vida de las personas, proporcionando confort y contribuyendo a obtener entornos más saludables. Además de conseguir la temperatura, son capaces de renovar y filtrar el aire anterior, eliminando micropartículas del ambiente, haciendo así que el aire que se respira sea más limpio. Hoy existe en el mercado incluso un potente filtro virus aire acondicionado: el filtro Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric. Cuya eficacia combate con un éxito de casi el 100% tanto los alérgenos y los virus y bacterias, como los agentes contaminantes y los olores.

Puro confort: El filtro Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric

El Grupo Mitsubishi Electric lleva cerca de 100 años como líder mundial en la fabricación y venta de múltiples equipos electrónicos: ascensores, sistemas de aire acondicionado y de seguridad, automoción, trenes, satélites sistemas de energía solar, maquinaria industrial, semiconductores, equipos audiovisuales, sistemas de comunicación e información equipos médicos y un largo etcétera. Con ello, la serie Kirigamine Style de aire acondicionado y su exclusivo sistema de filtros Plasma Quad Plus es uno de sus grandes productos, especialmente diseñado para los hogares cuyo funcionamiento consiste en sólo tres pasos.

Primero, tiene lugar un cese de la actividad de las bacterias y los virus en el aire rompiendo sus membranas gracias a la actuación del plasma ionizado, un proceso que libera radicales OH- justo cuando el aire accede a la unidad interior. Al mismo tiempo, se genera OH+, quedando con carga electroestática positiva. Lo que hace que, ya en el segundo paso, los agentes contaminantes se adhieran a una malla de filtro y no penetren en el hogar gracias al campo magnético con carga negativa que genera el electrodo de plasma. Obteniendo, como tercer paso, un aire limpio y libre de olores.

En pocas palabras, el filtro Plasma Quad Plus consiste en la retención del aire contaminado mediante una sucesión de filtros. A saber, un prefiltro que retiene gran parte del aire contaminado, el mencionado ionizador de plasma, el siguiente filtro electrostático y un filtro deodorizador para evitar malos olores obteniendo, finalmente, un aire purificado e inodoro. Con el que, gracias a la capacidad del filtro para retener y repeler polvo, bacterias, virus, moho, ácaros, pelos de mascota, alérgenos y otras partículas nocivas, contribuir a una excelente mejora del ambiente doméstico. Y, por lo tanto, a un mayor beneficio para la salud y el bienestar en el hogar.

Contribuyendo a la calidad de vida y la salud

El filtro de Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric, además, está avalado por laSociedad de Alergología e Inmunología Clínica (SEIAC) quien confirma que reduce hasta el 97% la exposiciòn a partículas alergénicas, virus y bacterias lo que puede contribuir a reducir los síntomas de alergia

Una purificación ambiental que no sólo contribuye a una mejoría del estado de ánimo contra el estrés y la ansiedad, así como una mejor respiración reduciendo alergias y afecciones asmáticas o un aumento de la calidad de sueño. Sino que, con efectos biológicos, el filtro Plasma Quad Plus favorece al sistema inmunológico, y por ende al rendimiento de las defensas, y al funcionamiento del organismo. Siendo preciso mencionar la relevancia de respirar un aire puro y libre de partículas contaminantes al volver de un espacio tan francamente contaminado como lo es el exterior. Porque el hogar debe ser siempre y ante todo el mejor de los edenes.

En una primera instancia, puede parecer que el hogar donde vivimos esté eternamente exento de agentes y partículas de impacto negativo en la salud. Sin embargo, su existencia es un hecho y su afección a la salud un problema evitable. Especialmente, con un filtro capaz de neutralizar el 99% de bacterias, virus y moho, eliminando el 98% de elementos alérgenos, capturando el 99’7% de ácaros y polvo y el 99% de partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5). Y que, además de eliminar olores, concede esa calidad en el ambiente y en la vida que todo hogar que se precie irrefutablemente necesita.