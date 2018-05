La publicidad en las empresas, ¿renovarse o seguir los métodos antiguos?

La publicidad es una actividad en constante progreso. Las nuevas tecnologías han aportado nuevos instrumentos de relación entre empresa y cliente, que buscan acentuar la interacción y la respuesta frente a los estímulos.

Por un lado está el marketing online, que se refleja en herramientas como los banners, links, el marketing de contenidos, la publicidad en redes o las estrategias SEO. Pero junto a este conjunto de acciones vinculadas a internet persiste la línea clásica. Nos referimos a la publicidad offline, que incluye desde el reparto de flyers y folletos hasta anuncios en televisión y radio.

Estrategias clásicas que funcionan

La publicidad offline, es decir, la que se desarrolla al margen de internet, no ha perdido su poder de atracción, pero ha tenido que adaptarse a los cambios. Sus puntos fuertes son la proximidad y la posibilidad de establecer un vínculo directo con el cliente sin que medie necesariamente un dispositivo electrónico.

⦁ Proximidad: la publicidad clásica, fundamentalmente la que se realiza a través de folletos y flyers, se centra en ofertas de proximidad. El cliente siente interés por lo que se desarrolla en su entorno, y siempre estará más tentado en visitar establecimientos cercanos que en coger un medio de transporte para desplazarse a otros puntos.

⦁ Vínculo con el cliente: la publicidad offline es directa y juega con el elemento feedback. Un ejemplo lo encontramos en las personas que se sitúan en la puerta de los establecimientos para intentar captar clientela. Aunque muchas veces resulten molestos, están estableciendo una interacción con los consumidores que suele dar sus frutos.

⦁ Inmediatez: las estrategias clásicas de publicidad suelen tener un efecto inmediato sobre el cliente. No es lo mismo visionar un anuncio en el móvil que recibir un folleto publicitario en mano. Si los artículos que se publicitan en el folleto interesan al consumidor, la compra será casi instantánea. Además, las ofertas que se exponen a través de papel impreso tienen una caducidad rápida, lo que incita todavía más a una compra acelerada. Eso no sucede tanto con la publicidad online; las ofertas en internet también caducan, pero muchas veces la compra no es tan inmediata.

Flyers, pantallas y spots

Los métodos de publicidad clásicos abarcan diferentes campos. Algunos se vehiculan a través del papel, pero otros juegan con la tecnología y con los estímulos audiovisuales.

⦁ Flyers y folletos

Son uno de los medios de publicidad más clásico pero más efectivo. Pese a que la publicidad comercial está restringida en algunas comunidades de vecinos, los flyers siguen circulando de mano en mano y llegan a una gran cantidad de público.

Si bien es cierto que a determinadas personas los folletos en papel no les llaman la atención, la gran mayoría de público se los mira, aunque sea por encima. Los humanos tenemos una tendencia natural a ojear lo que nos cae entre manos; leemos constantemente carteles y letreros, por eso la publicidad impresa sigue manteniendo su poder. Además, los flyers y catálogos no siempre acaban en el cubo de la basura. A veces se conservan un tiempo para recordar los teléfonos o las direcciones de los establecimientos.

Otra ventaja para el empresario es el precio. Imprimir flyers es muy económico y, a mayor cantidad, más a cuenta sale la inversión.

⦁ Carteles y pantallas digitales

Los carteles en la calle también mantienen su poder de atracción, pero han trasladado el protagonismo a su versión digital. En la actualidad, las pantallas led están presentes en multitud de ciudades y se han incorporado ya al mobiliario urbano. En los puntos más concurridos de las grandes capitales las pantallas led ocupan parte de las fachadas. También las encontramos en el interior de los centros comerciales o incluso en los escaparates de los establecimientos.

La gran ventaja de estos dispositivos es su visibilidad y su poder de atracción. La emisión de imágenes en alta definición y la variedad de los contenidos han convertido a estas pantallas en una herramienta muy útil desde el punto de vista comercial. Los dispositivos led no solo permiten mostrar anuncios, se utilizan también para introducir vídeos de todo tipo e información diversa, lo que multiplica su potencial persuasivo.

⦁ Anuncios en televisión y radio

Los spots publicitarios en TV siguen siendo un mecanismo publicitario de primer nivel. Tanto los canales generalistas como los especializados siguen viviendo mayoritariamente de la publicidad, lo que da idea del poder de atracción que ejerce el medio sobre la población. Y no solo hablamos de anuncios en formato clásico, la esponsorización y la publicidad directa a través de los presentadores son otra formulas de marketing cada vez más extendidas.

En el caso de la radio, el mecanismo es algo distinto. El poder de la imagen se sustituye por el magnetismo de la voz y la música. Los mensajes en radio tienen un efecto persuasivo especial, porque establecen una conexión más estrecha con el oyente.