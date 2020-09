Aprovechar las promociones del Black Friday en España es una de las mejores opciones de compras que tienen los internautas. En este día, miles de personas encuentran los productos que tanto han buscado a buen precio, o bien deciden hacer un cambio a su estilo u hogar. ¿Es realmente una buena decisión comprar en este día?

¿Qué es el Black Friday y por qué comprar ese día?

En español conocido como viernes negro, supone una temporada de compras donde todos los productos salen al público con ofertas y rebajas. La idea de este día se origina en Estados Unidos, convirtiéndose en un fenómeno comercial que ayuda a la economía de los minoristas. Este movimiento se aprovecha para hacer regalos a familiares y amigos, por eso es muy común en festividades como la Navidad.

Con el pasar del tiempo, más países adoptaron la figura del viernes negro con el mismo fin. Hoy es bastante común en España, pero como las compras en línea están en auge, las tiendas electrónicas también se han valido de este acontecimiento para sacar al mercado promociones interesantes para sus clientes. De esa manera, las ventas suben mientras que los clientes logran compras más económicas.

¿Hay que comprar en el Black Friday? Si quieres beneficiarte de las mejores ofertas del año, sin duda esta es la fecha perfecta para lograrlo. Gracias al Black Friday podemos cambiar nuestros electrodomésticos, además de tener el vestuario adecuado para la temporada a precios más bajos.

España se convierte en uno de los mayores consumidores del Black Friday

No fue hasta 2012 cuando en España se adoptó la figura comercial de Black Friday. El mismo gobierno estipuló que fechas debían considerarse como viernes negro, por lo que no era posible adelantar tal acontecimiento, aun cuando los comercios desearan que llegara ese día con tantas ansias.

Lo cierto es que en los primeros años no hubo mucha receptividad del público al Black Friday. Sin embargo, se siguió promocionándolo realizando campañas de grandes empresas de comercio como Amazon. Sin duda, los usuarios comenzaron a ver con interés este día pues veían que si era rentable si empresas de prestigio con productos de calidad se unían a este evento.

Ya para el 2015, el Black Friday estaba totalmente instaurado en el país, y los usuarios compraban gran cantidad de productos por plataformas en línea. Para ese año, los comercios comenzaron a recaudar millones de euros. En promedio, una persona gasta en el Black Friday unos 215€ en productos de gran demanda como calzado, ropa y artículos de tecnología.

Más usuarios compran por internet gracias al Black Friday

Es probable que pienses que el Black Friday solo es un día comercial, por lo que las calles se abarrotan de personas y se convierte en un verdadero caos. Sin embargo, internet nos ha abierto muchas puertas, y sin duda muchos beneficios para quienes desean aprovechar las promociones del Black Friday en España.

Por ejemplo, el Amazon Black Friday trae para los usuarios incontables equipos tecnológicos a los mejores precios, sin mencionar que es la forma más fácil pues no tienes que salir de casa para adquirir lo que deseas. Y es que Amazon es la tienda más popular de compras en el país, así que adquirir productos en la tienda virtual ofrece muchas ventajas a sus clientes.

Comprar en PcComponentes Black Friday es probablemente la mejor decisión que puedes tomar. No solo te garantiza que tendrás un aparato de calidad sino también se le concede al usuario todas las garantías en caso de averías, tal cual lo haría una tienda física. Aunado a eso, los precios son mucho más económicos pues no existe un local de almacenamiento, imagínate cómo bajan los costos en el día más barato del año.

Son cada vez más las personas que están comprando por internet, cuanto más en el día que todos queremos aprovechar por sus excelentes promociones. Recordemos que en estos tiempos lo mejor es quedarnos en casa, así que no es necesario arriesgarse a ir hasta una tienda física cuando tenemos todas las ventajas del comercio electrónico en España. No caben dudas de que este es el mejor día para comprar, así que no puedes perderte la oportunidad que tanto has esperado.