Una profunda borrasca trae lluvias este lunes a Galicia

Una profunda borrasca se acercará al noroeste de Galicia durante la jornada del lunes en su movimiento por el Atlántico hacia Irlanda, de forma que se esperan cielos con intervalos de nubes y claros, con más nubosidad al oeste y chubascos ocasionales, más frecuentes al sureste.

Dende hoxe ata o martes #Galicia queda na influencia das borrascas atlánticas.

Durante o día teremos máis nubes e chuvia feble no oeste. Pola noite, chega unha fronte que estenderá a chuvia. O suroeste aumenta de intensidade, será forte no litoral e zonas altas. As máximas📉📉 pic.twitter.com/d7P0SwH4FU