El presidente de RTVE, sobre los profesionales que protestan los 'viernes negros': "Son una minoría minoritaria"

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha afirmado este martes que sólo "una minoría minoritaria" de los profesionales de la corporación denuncia los viernes, vistiéndose de negro, la manipulación informativa y el bloqueo del PP que impide la renovación de la cúpula de la radiotelevisión pública.

Sánchez se ha pronunciado así durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de control a RTVE, en la que los portavoces de la oposición se han puesto de acuerdo para preguntarle si cree que es "la más adecuada" la imagen institucional que se está dando de la corporación ante el bloqueo del PP para renovar al Consejo de Administración y a su presidente.

La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera le ha preguntado si "no siente nada cuando ve salir a los trabajadores de negro en la pantalla viernes tras viernes", "si no se le cae la cara de vergüenza" cuando escucha las críticas de las asociaciones periodísticas, si "tiene la sangre tan fría". "Los trabajadores no, una minoría minoritaria. ¿Los seis mil y pico? Qué va, para nada", ha respondido Sánchez.

Ante las reiteradas críticas de la oposición sobre el bloqueo para reformar RTVE, Sánchez ha espetado que él no tiene nada que ver con este procedimiento parlamentario, al que se ha referido como "un misterio tan inescrutable como el de la creación del universo". "Yo qué tengo que ver con el bloqueo del PP, si es que ese bloqueo ha existido (...). Nadie en España, ni los servicios de inteligencia más sagaces del mundo pueden saber qué ha pasado con esta ley", ha aseverado Sánchez para recordar que su mandato expira el 22 de junio y que hasta entonces pueden poner en marcha la renovación para sustituirlo.

José Antonio Sánchez: "Me voy con mucho orgullo y mucha satisfacción del deber cumplido. Dejo una casa mucho mejor de lo que me la encontré. Me voy con la cabeza bien alta"

"Los milagros existen (...). Hasta junio podrán echarme o ir yo a por tabaco", ha dicho el presidente antes de criticar que la oposición no haya hecho "absolutamente nada" desde que el pasado septiembre se aprobara la ley para sustituirlo.

"La ley no se hizo para echarle a usted, sino para volver a una televisión plural, una televisión de los ciudadanos, de los servicios públicos", ha enfatizado el socialista José Miguel Camacho.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha criticado que el prestigio de la marca de RTVE esté "muy tocado" por la "llamativa instrumentalización" a favor de un partido político: "El PP cree que RTVE es una extensión de Génova".

Por su parte, Ramón Moreno (PP) ha acusado a la oposición de haber "dilatado y truncado" la renovación de RTVE por la obstinación de sacar adelante una norma de concurso público que es "un bodrio jurídico sin garantías".

De cara a su salida, el próximo 22 de junio, Sánchez ha presumido de dejar "RTVE en las más altas cotas de prestigio y credibilidad que jamás ha tenido". "Me voy con mucho orgullo y mucha satisfacción del deber cumplido. Dejo una casa mucho mejor de lo que me la encontré. Me voy con la cabeza bien alta", ha finalizado.