Predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia este venres

Predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia. Con esta situación, comezaremos a xornada con intervalos de nubes baixas na metade norte e néboas no interior. A partir do mediodía os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados, para volver a entrar as nubes baixas polo noroeste cara á noite.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas experimentarán un ascenso, máis acusado no interior. Os ventos soprarán frouxos do noroeste.