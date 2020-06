Galicia chega á fin de semana co ceo despexado e as temperaturas en ascenso

As altas presións localizadas ao sur das Azores collerán a Galicia no límite do seu radio de acción durante este venres. Isto propiciará unha mañá que amencerá con néboas en áreas do interior e algunhas nubes no litoral atlántico, pero conforme avance a mañá espérase un predominio de ceo despexado.

Segundo a información publicada por Meteogalicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente, o vento soprará frouxo, de compoñente oeste. Pola súa banda, as temperaturas mínimas continuarán sen cambios, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso.

Deste xeito, nas cidades galegas as temperaturas máximas subirán até os 27 graos en Ourense, mentres os valores mínimos descenderán até os 10 graos en Lugo e a capital ourensá.

MÍNIMAS-MÁXIMAS POR CIDADADES

A Coruña 13° 20°

Ferrol 11° 20°

Lugo 10° 24°

Ourense 12° 28°

Pontevedra 11° 23°

Santiago de Compostela 11° 22°

Vigo 11° 21°