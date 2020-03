Este mércores soben as temperaturas en Galicia

Este mércores as altas presións continuarán estacionarias en Galicia achegando estabilidade e aire cálido desde o sur. Deste xeito, o ceo estará en xeral pouco anubrado ou despexado, con néboas matinais no interior. Pola tarde espéranse nubes de estancamento no norte de Lugo e nubes de evolución no leste de Ourense.

Segundo a información publicada por Meteogalicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente, o vento soprará frouxo do leste, con algún intervalo de moderado no litoral atlántico pola tarde.

Pola súa banda as temperaturas ascenderán de forma entre moderada e notable. Deste xeito, nas cidades galegas as máximas subirán até os 25 graos en Ourense, mentres que os valores mínimos descenderán até o seis graos en Lugo.

Temperaturas mínimas y máximas en Galicia

A Coruña 9° 17°



Ferrol 7° 21°



Lugo 6° 21°



Ourense 7° 26°



Pontevedra 10° 24°



Santiago de Compostela 9° 22°



Vigo 12° 24°