Galicia terá un domingo de ceos nubrados e choivas

Galicia estará este domingo nunha situación intermedia, entre as altas e as baixas presións con circulación de ventos do sudoeste, que deixará un día de ceos nubrados máis cubertos ao oeste, onde poden rexistrarse choivas débiles.

Iso si, segundo información de Meteogalicia, as precipitacións estenderanse por toda a Comunidade galega conforme pasen as horas, debido á chegada dos restos dunha fronte.

En canto aos ventos, soprarán de compoñente sur. Serán frouxos e con intervalos moderados en terra, mentres que no litoral atlántico serán moderados en xeral.

Pola súa banda, as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Por cidades, os termómetros oscilarán entre os 10 graos de mínima que haberá en Lugo e os 23 de máxima que marcará Ourense.

Temperaturas mínimas e máximas nas principais cidades

A Coruña 15° 21°



Ferrol 16° 21°



Lugo 10° 21°



Ourense 13° 24°



Pontevedra 14° 23°



Santiago de Compostela 14° 18°



Vigo 16° 22°