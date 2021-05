¿Por qué el precio de la criptomoneda ha crecido tanto este último año?

La inversión en criptomoneda siempre ha experimentado un crecimiento gradual pero no ha sido hasta estos últimos meses que hemos visto un aumento altamente significativo en este tipo de inversiones. El Bitcoin vale seis veces más que hace 12 meses, y el Dogecoin ha centuplicado su precio. Con la adopción gradual por parte de bancos e instituciones, así como la cotización de Coinbase en el mercado de valores Nasdaq, es fácil creer que los volúmenes de comercio de criptomonedas podrían seguir aumentando.

Además, mientras que los flujos de inversión de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) han crecido, la inversión en ETFs de oro se ha mantenido casi sin cambios. A través de estos datos, se pronostica un enorme desplazamiento del oro a las criptomonedas. Esto tiene sentido, dado que la criptodivisa ofrece un escudo contra la inflación gracias a su avanzada tecnología, mientras que la moneda fiduciaria seguirá soportando el peso de los efectos de la pandemia.

Las razones de la subida de precio

Estas son las tres razones que explican la subida del precio del bitcoin y por qué esta vez no esperamos que sufra una caída como la de hubo en 2017:

1- Miedo a perder una gran oportunidad

Hay mucha psicología detrás de este fenómeno. Cuando las personas ven a otros apostar por el mismo activo, y sabiendo que el Bitcoin tiene una oferta limitada, compran porque todos quieren su parte antes de que suba el precio.

En el 2017 fueron los pequeños inversores los que hicieron crecer el valor del Bitcoin, pero fueron las empresas públicas que impulsaron el Token. La posterior subida del precio del bitcoin atrajo a los inversores institucionales. Los gestores de fondos, que antes se mostraban reacios a la moneda y a sus violentas oscilaciones de precio, temieron perder una gran rentabilidad y empezaron a invertir en la criptomoneda.

Si tú eres una de estas personas que no quiere perder la oportunidad de subirse a la ola, recuerda empezar a invertir no es fácil pero tampoco imposible. Ten en cuenta que la psicología juega un papel muy importante en el trading. Según este artículo de IG, deberás aprender a gestionar tus emociones, operar según tus sentimientos, tener paciencia, mantener la calma y ser resolutivo. Si crees que posees esa resiliencia, te animamos a no perder tu oportunidad.

2- Demanda de cobertura contra la inflación

Aunque parece que la pandemia del coronavirus no ha afectado al Bitcoin, sí que lo ha hecho. Esta crisis sanitaria ha supuesto uno de los elementos clave en el apoyo de los precios de los Tokens. Los gobiernos de todo el mundo aprobaron estímulos fiscales por valor de varios billones de dólares para amortiguar los daños económicos de la pandemia.

La afluencia de nuevas divisas y las condiciones monetarias fáciles impulsaron el valor del bitcoin como cobertura contra la inflación. Una oferta limitada de 21 millones de fichas y el aislamiento de las decisiones políticas hicieron que la ficha sirviera como alternativa al oro y otros activos de cobertura.

Esa inflación con el dinero ha hecho que las personas decidan invertir en activos, que no suben en términos de oferta.

3- Aumentar su legitimidad

La subida del valor del bitcoin ha dado legitimidad a este activo tradicionalmente conocido por sus turbios usos que por su potencial de inversión. La adopción de PayPal y la afluencia de fondos institucionales otorgan al bitcoin una nueva legitimidad e interés entre los pequeños inversores.

Cuantos más nombres famosos se involucren en la criptomoneda y más se redacte al respecto, más se convertirá en un activo de uso generalizado. La curiosidad entre los inversores se disparó a finales del año pasado. El interés mundial por el bitcoin se triplicó con creces desde principios de octubre hasta principios de enero, según los datos de Google Trends.

Celebridades que van desde la actriz Maisie Williams hasta el rapero Meek Mill han tuiteado sobre su entrada en el mercado de las criptomonedas. En cuestión de meses, la multitud que empuja el dinero en efectivo hacia el bitcoin ha evolucionado desde los gestores de fondos y los criptofanáticos hasta prácticamente todo el mundo.

En conclusión, el aumento de valor del Bitcoin ha llevado a algunos inversores a pensar que nos encontramos frente una burbuja. Es verdad que el mercado es propenso a corregirse con el tiempo, pero es poco probable que se parezca a la que se vio hace tres años. El creciente interés por el blockchain y las criptomonedas también las protege de volver a los precios mínimos de antes.