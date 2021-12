A política útil e a escoita activa marcaron as accións do equipo do PP no Concello de Lugo neste 2021

Para o Grupo Municipal do Partido Popular o principal valor de Lugo son os os seus veciños e, por iso, o emprego e a atención ás persoas son prioritarios. Os lucenses non queren un bipartito con dúas visións diferentes do municipio.

O Partido Popular lamenta que, tanto PSOE como BNG, demostrasen neste 2021 "un déficit preocupante e galopante de escoita activa aos cidadáns".

O Partido Popular, nunha actitude proactiva, responsable e constructiva, tendeulle a man ao goberno de Lara Méndez e Rubén Arroxo na busca de consensos para impulsar accións que fosen positivas para os veciños e veciñas de Lugo. Así o demostran as iniciativas presentadas ao longo deste ano, a campaña para que os veciños recuperasen o que o goberno de Lugo lles cobrou de máis nos recibos da auga ou as denuncias do sablazo nos vados, entre outras cuestións.

O voceiro popular Ramón Carballo asegura que "o Grupo do PP no Concello de Lugo continuará traballando por Lugo desenvolvendo unha política cos pés na terra, unha política útil para solucionar os problemas da veciñanza".