Los partidos más destacados de lo que queda de Bundesliga

La liga de fútbol alemana, conocida popularmente con el nombre de Bundesliga, ha reanudado la competición. La clasificación, muy apretada sobre todo en la zona alta de la tabla, demuestra que todo está por decidir.

Hay dos equipos que lucharán hasta el final por el campeonato: Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. El portal Oddscheker destaca a los dos equipos como los principales aspirantes al título; de hecho, ambas entidades alemanas se han visto las caras esta misma semana. El resultado no es concluyente debido a la poca diferencia de puntos y las jornadas que quedan por disputar. De momento, la Bundesliga está generando mucha expectación por el nivel de los partidos que se están disputando.

Seguidamente destacaremos cuáles son los duelos que se intuyen como más interesantes de cara a los seguidores asiduos de la competición germana. También lo son, por supuesto, para los que consumen partidos de manera esporádica o están interesados en el siempre apasionante fútbol internacional.

Para empezar, un plato fuerte: Schalke 04 - Werder Bremen (Sábado 30, 15:30 h). A priori, es un duelo que puede parecer interesante teniendo en cuenta la trayectoria histórica de ambos equipos. Pero hay un elemento diferencial: esta temporada los dos clubes viven en contextos muy diferentes. El Schalke se encuentra inmerso en la clasificación para las posiciones europeas y el Werder Bremen en lucha por no bajar, una situación que sería dramática teniendo en cuenta el paradigma actual. Este fin de semana, los dos clubes que lideran la tabla, Bayern (vs. Düsseldorf, sábado 30 18:30) y Dortmund (vs. Paderborn, el domingo 18:00), se verán las caras con equipos en la lucha por el descenso, por lo tanto son duelos en los que se prevén muchos goles.

El fin de semana del 6 de junio también presenta un duelo muy interesante: Bayer Leverkusen vs. Bayern (15:30). El conjunto local buscará clasificarse para la Champions League y el Bayern por terminar como campeón de la competición.

El día 20 de junio presenta dos duelos a destacar con horario unificado (15:30): un interesantísimo RB Leipzig vs. Borussia Dortmund, con un cara a cara Timo Werner - Haaland, dos de los delanteros de moda del fútbol europeo y un Bayern vs. Friburgo, uno de los clubes revelación de esta presente temporada.

La competición se cerrará el fin de semana del 27 de junio, también con jornada unificada (15:30). La recta final del curso se resolverá y se confirmarán los puestos europeos, los descensos y el punto final a una temporada que está generando muchísima expectación y excepcionalidad. El fútbol alemán está creciendo enormemente estos últimos años y esta es una nueva muestra de ello.