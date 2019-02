Pardo de Vera: "Quizás hay que subvencionar a algún tipo de viajero"

"EL CORREDOR del mediterráneo se ha adelantado a atlántico, que es lo que a mí me pesa, así de claro lo digo", dice la presidenta de Adif, cuando habla de otro de los retos en Galicia, cambiar el ancho ibérico de vía al internacional.

¿Puede Galicia esperar una discriminación positiva?

Creo que más no podemos hacer. Estamos dedicando todos los recursos, porque yo sí creo compatibles las cercanías y las altas prestaciones del largo recorrido porque, si no hay tiempos competitivos, ¿quién se sube? Que llegues al centro de las ciudades, en términos de coste, que tengas tu confort... En Galicia hay una población mayor, para la que un aeropuerto es agresivo. Estoy convencida de que hay gente que no viaja a determinada edad porque en un aeropuerto tienes que pasar un filtro, descalzarte, después coger el metro… Y la mejora de las líneas beneficia a los tráficos largos y a los cortos. El tren va a atraer mucho el trabajo y el turismo.

¿A pesar de los precios?

Ahí está el tema de la estrategia ministerial. Si hay que subvencionar a algún tipo de viajero para intentar atraer.... Nosotros tenemos una estrategia clara de intentar captar tráficos porque tenemos una cuota bajísima. No cubrimos ni un 20% de nuestros costes pero, oye, ministerio, si queremos potenciar el tráfico de mercancías, porque además está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y tenemos un problema en las carreteras brutal, yo no voy a impactarle al operador, tendrás que darme una subvención para yo cubrir los costes de explotación. Por el momento, en este presupuesto he conseguido meterla. Adif tiene que ser sostenible, no puede mantener toda la red a base de agujeros de deuda, estamos trabajando en el modelo financiero más sostenible, pero tenemos que pensar que el sistema ferroviario es para la sociedad.

No me pueden decir que no haga la línea a Galicia si hay un desequilibrio poblacional y económico

Nadie me puede decir que no haga la línea a Galicia, a Asturias o a Extremadura, porque si tenemos un desequilibrio poblacional y desequilibramos la balanza hacia donde hay más PIB... Y tenemos una gran oportunidad con la liberalización del transporte ferroviario.

¿Está justificada una línea de Ave a Vigo, ya conectado por Santiago, con todo lo pendiente en Galicia?

No es competencia de Adif. Planifica el ministerio. Adif está centrado en modernizar el sistema ferroviario y en dotar a toda Galicia de tiempos competitivos y mejorar las cercanías. En parelelo nos piden un estudio y lo hacemos.

*Fotografía de Xesús Ponte