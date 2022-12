Pape Massokhna, unha fichaxe con moito olfacto de gol

A última incorporación do Riotorto foi clave nos resultados desta semana. Pape Massokhna, dianteiro procedente do Laracha, apertou o partido do xoves contra o Outeiro e conseguiu os dous goles que lles deron o empate contra o Pol, o primeiro cun tiro ao pau longo e o segundo un ha falta por toda a escuadra. Segundo Manolo García, o senegalés chegou ao equipo para aportar “moito olfacto de gol e converterse nunha referencia na dianteira”.