O Burela aproveita o derbi para mostrar apoio a Pablo Vila ante a súa lesión

O xogador do Valadouro, Pablo Vila e un dos capitáns e figuras clave do Burela. O centrocampista sufriu unha lesión do peroné antes do Nadal, a mesma doenza que lle apartou dos campos o ano pasado. O seu equipo quixo aproveitar o derbi desta fin de semana contra o Foz para facerlle unha homenaxe vestindo camisetas cunha mensaxe de apoio. O seu adestrador, Luchi Salgueiro, non dubida ao afirmar que “é unha persoa e un xogador indispensable, ten os valores do club moi arraigados. É un líder para o equipo, tanto dentro do campo como fora del”.