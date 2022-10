Pablo Rosón, na súa segunda tempada no equipo de División de Honra xuvenil, marcou dous dos goles cos que os albivermellos venceron ao Marina Sport este sábado na Cheda.

Pablo foi o responsable do primeiro tanto, no minuto 8, que poñía o empate no marcador.

O segundo del foi o terceiro do equipo e consistiu nunha entrada dende segunda liña que chegou a porta e picou por riba do porteiro.