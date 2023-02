O Carballedo, que marchou como pechacancelas boa parte da tempada, encadea dúas vitorias consecutivas que lle fan ter na súa man a salvación. Esta fin de semana venceron no partido clave ante o Corgo. Un dos protagonistas do choque foi, moi ao seu pesar, Óscar, que marcou en propia meta a falta de 10 minutos, facendo inviable a remonta do seu equipo.