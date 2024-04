Óscar Pérez Meitín marcou de penalti e no desconto para lograr a vitoria

aproveitou a derrota do San Ciprián para dar un paso ata a cuarta praza. Para iso derrotou aopor un claro 3-0. Na primeira parte dominaron os do Vicedo, creando ocasións en ataque e non permitindo en defensa. Puxéronse rápido por diante, cun penalti que converteu Óscar, e a medida que avanzou o partido igualáronse as forzas. O Cabreiros apertou ao comezo da segunda parte con varias ocasións. Óscar completou o resultado no desconto.