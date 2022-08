Os ceos alternarán claros e nubes este sábado en Galicia

Galicia queda o sábado entre a baixa térmica centrada na península Ibérica e o anticiclón situado ao noroeste, o que segue a deixar un corredor de ventos do nordés. Así, teremos ceos parcialmente nubrados no extremo norte e pouco nubrados ou despexados no resto.

Segundo avance a xornada, irán entrando brétemas polo sur das Rías Baixas e medrarán nubes de evolución en comarcas do interior da metade sur que poderían deixar algún chuvasco illado de carácter tormentoso, principalmente en zonas montañosas.

As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará do nordés, con intervalos fortes entre Bares e Fisterra.