Omar Rodríguez, pichichi da Primeira con 21 goles

O peche da Liga Regular deixou a Omar Rodríguez como o maior goleador da Primeira. O dianteiro do Pol queda co recoñecemento de pichichi ao marcar 21 goles en 27 partidos. Despois de este, o seu compañeiro Gerardo Carrera foi o seguinte máis goleador, con 19. 18 goles marcou Adrián Salgado, do Chantada Atlético.