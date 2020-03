Oferta de contenidos infantiles en internet

Nos enfrentamos a largas semanas en las que los niños no tienen clase y, en la mayoría de los casos, no es posible salir al exterior a jugar. Afortunadamente, en un mundo en el que lo digital está cada vez más insertado en nuestras vidas, el entretenimiento, como no podía ser de otra forma, también lo está. Esto es así, aún más si cabe, entre los jóvenes, que han tenido la tecnología mucho más presente durante toda su vida y están completamente familiarizados con ella.

Esto explica las tendencias de consumo de contenido que se pueden observar en los niños. Alrededor del 90% de ellos, según algunos estudios, consumen videos en internet, y casi el 40% lo hace todos los días. Es por ello que plataformas como YouTube (una de las más populares entre los jóvenes) tienen tanto éxito. Aquí se consumen contenidos diversos, desde videos graciosos, de broma, o challenges, hasta contenidos musicales, o relacionados con los juegos en línea. Conocedores de su relevancia, la plataforma ha lanzado una aplicación especialmente dirigida a los más pequeños, YouTube Kids, que el año pasado superó los 100 millones de usuarios, y que cuenta con títulos muy seguidos por los niños como Peppa Pig o Barrio Sésamo. Además, es gratuito.

Sin embargo, este no es el único tipo de contenido que consumen los niños. La fiebre del contenido bajo demanda también ha calado hondo entre ellos. Prácticamente todos declaran ver o haber visto contenidos televisivos, y entorno al 80% dicen consumirlo a diario. Muchos consumen este contenido a través de la televisión, pero un gran número lo hace también por vía de otros dispositivos como tablets, móviles u ordenadores. ¡De hecho, de media, se calcula que este segmento poblacional puede pasar nada menos que 5 horas diarias frente a algún tipo de pantalla!

Un amplio porcentaje consume contenidos infantiles a través de cadenas que lo emiten en ese momento. El mayor proveedor de contenido de este tipo en el mercado español es sin duda Movistar. Tiene una oferta muy amplia de contenido infantil, mucha de la cual, a su vez, pertenece a la plataforma americana Disney. Entre sus canales podemos encontrar Nick Jr, Disney Jr, Canal Panda o Baby TV. Esto para los más pequeños. También podemos encontrar Disney Channel, Boing o Clan TV, dirigidos todos ellos a un rango de edad ligeramente superior. Disney, por su parte, parece que está planeando el lanzamiento de su propio canal en España, habrá que ver si deciden seguir integrándose en otras plataformas o lanzarse al mercado en solitario, lo que podría alterar la situación actual.

Muchos niños, por su parte, se decantan por el contenido que ofrecen plataformas de streaming como Netflix, HBO, Filmin o Amazon. Algunas de estas compañías prefieren optar por la estrategia de crear contenidos propios. Es el caso de Netflix, por ejemplo, que cuenta con varios títulos originales que poco a poco ganan popularidad. Además, este gigante del entretenimiento completa su parrilla con títulos ya conocidos como Pokémon, Dora la Exploradora o Pocoyó.

HBO también tiene su propio canal de contenido infantil. En este caso no tiene tanta oferta original, pero los acuerdos que permiten su emisión están diversificados en varias franquicias. Algunos títulos importantes pueden ser Tom y Jerry, Las Supernenas y La Patrulla Canina. Además de sagas como Harry Potter o series completas como Hora de Aventuras.

Algo similar ocurre con Amazon, prefiere adquirir títulos ya exitosos como algunos de los mencionados o Caillou, Los Picapiedra, Gru mi villano favorito o Shrek, dejando así la creación de contenidos originales a plataformas que han apostado por esa vía (como es el caso sobre todo de Netflix y Disney).

Por último, Filmin y su particular estrategia se basa en la selección de títulos vintage que traen de vuelta obras infantiles clásicas como David el Gnomo, Érase una vez el cuerpo humano o Los Diminutos, entre muchos otros. Una diferenciación esta que, sin duda, le aportará estabilidad y una buena cantidad de usuarios nostálgicos.

Podemos ver que la oferta es muy amplia. La llegada de plataformas como Disney + o la producción de nuevos títulos originales previsiblemente provocará movimientos importantes en el corto y medio plazo. Veremos en qué terminan. ¡De momento, como vemos, hay mucho donde elegir!