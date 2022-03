NALGÚN SITIO lin ou oín, porque este tipo de frases non se me ocorren a min, que o silencio é o peor son nunha guerra. Escribo isto escoitando as sirenas antiaéreas, por primeira vez dende a mañá. Escribo o titular, e van e rómpenmo.

O día de hoxe, onte cando leades isto, foi un día de hotel. Non de pensión completa, porque aquí só nos dan o almorzo: non hai xente dabondo para faceren todas as quendas, así que xantar e cea faise co que un consiga ir acumulando cando atopa un supermercado aberto e con xénero. O toque de recollida —custoume lembrar esta expresión— non nos permitiu saír do hotel en todo o día. A ninguén, nin para sacar o can. Dinnos que é pola seguridade de todos, probablemente sexa porque hoxe prepararon ben a cidade para un posible ataque inminente e non querían ollos espías que puidesen pasar información ao inimigo.

Nunca pensei que usaría estas palabras nunha crónica xornalística, e aquí estou, escribindo de espías e ataques e bombardeos. Son xa casi tres semanas e aínda non o teño de todo asimilado. Tampouco teño tempo para pensalo, se vos son sincero. Hoxe convertemos o balconciño do cuarto do meu compañeiro Ignacio nun plató de televisión, e así estiven o día todo, do meu ao seu, do seu ao meu... O silencio méteseche nos ósos coma o frío. A famosa calma tensa. Sabes que pode pasar algo, queres que non pase, pero todo indica que vai pasar. Saio ao balcón falar por teléfono e fumar un cigarro. Como levo os auriculares postos non me decato do ton da miña voz, o seguinte que vexo é un dos tres militares que hai na rúa levantar a súa arma cara a min. Dígolle ao meu superprodutor Kepa, con quen falaba, que estou retrocedendo e meténdome outra vez no cuarto. El está bregado neste tipo de situacións, ten estado en mil guerras, e oílo sempre é un alivio. Cálmame cando máis tenso estou. Sorte de telo e sorte de que fora el quen estaba ao outro lado do teléfono.

O silencio fai que o oias todo. O aletear dos paxaros, as conversas deses militares que están atrincheirados a moitos metros de ti, conversa que non entendes, nin queres, son as súas, e non me querería ver no seu pelexo. Oes a artillería. A batalla en terra líbrase a 15 quilómetros de onde nós estamos, e hoxe soou máis preto ca nunca. Mesmo o hotel estaba en silencio. Un hotel cheo de xornalistas! Ninguén nos corredores, agás eu indo e vindo ao cuarto de Ignacio. Ninguén na recepción, agás a tele grega entrevistando un compañeiro español, hai que sacar as historias de onde sexa, hai que facer minutos de tele e cubrir páxinas de xornais aínda que non teñas visto nin escoitado nada. Nada de nada.