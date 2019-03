Nueva jornada de lluvias persistentes en Galicia

Este miércoles Galicia continuará bajo la influencia de las bajas presiones y con entrada de aire frío en altura, lo que traerá mucha inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles precipitaciones persistentes en la comunidad, sin descartar que los chubascos sean puntualmente fuertes y que vayan acompañados de tormentas ocasionales con granizo y aparato eléctrico. Las temperaturas, eso sí, se mantendrán estables, con heladas débiles en las montañas de Ourense.

La cota de nieve —de 1.600 a 1.800 metros— irá disminuyendo a lo largo del día hasta acabar en los 1.000/1.200 al final de la jornada.

Los vientos soplarán de oeste por la mañana, noroeste a partir del mediodía, con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas del interior.

Según Meteogalicia, los termómetros no bajarán de los 8 grados en las grandes ciudades gallegas. Es la temperatura mínima prevista para Lugo y Ourense, mientras que en Pontevedra no caerán por debajo de 10. En cuanto a las máximas, en Vigo y Ourense se llegará a los 16 grados, pero en la ciudad de la muralla no se superarán los 14 y en la Boa Vila los 15.