O luns Galicia perde transitoriamente a influencia anticiclónica debido a chegada dunha fronte pouco activa. Polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado na metade norte e con posibilidade de precipitacións febles a partir do mediodía.

Na metade sur do territorio teremos o ceo máis despexado. As temperaturas non terán cambios significativos. O vento soprará frouxo de dirección variable durante o día e pola noite será de compoñente norte.