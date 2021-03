Crecen las nubes en el cielo gallego

Galicia recibe en las primeras horas de este jueves un frente frío poco activo con el que aumentarán las nubes, que pueden dejar alguna llovizna aislada y ocasional en el norte.

As altas presións seguen afastándose de #Galicia pero non o suficiente para que a profunda borrasca do Atlántico nos poida afectar. Por iso mañá agardamos un xoves con intervalos anubrados, pero sen apenas precipitacións. As temperaturas máximas quedarán entre os 15 e os 20ºC. pic.twitter.com/N6N8CGiDkF