O martes Galicia estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con predominio dos ventos de compoñente norte. Deste xeito, predominarán as nubes baixas no terzo norte, con orballos no norte de Lugo e os ceos estarán máis abertos canto máis ao sur da comunidade.

As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente e as máximas sufrirán un lixeiro descenso, principalmente no norte de Lugo. O vento soprará frouxo de compoñente norte, con intervalos de moderado pola tarde.