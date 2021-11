As nubes estarán presentes esta mañá nos ceos galegos

As altas presións irán achegándose novamente a Galicia, aínda que nesta xornada quedaremos nunha área de transición. Isto quere dicir que teremos aínda moitas nubes, principalmente na metade norte, sen descartar algunha precipitación feble no norte de Lugo e da Coruña ao comezo e o final da xornada. As néboas serán de novo persistentes en puntos do interior.

As temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán do nordés, con intervalos de moderado no litoral atlántico.