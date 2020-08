Nubes para empezar a semana

Este luns Galicia mantense baixo a influencia do anticiclón das Azores, pero coa entrada dunha fronte moi pouco activa polo litoral, de forma que os ceos estarán parcialmente cubertos en toda a franxa costeira, con posibilidade dalgunha choiva débil e ocasional na metade norte.

No interior, a xornada será seca e con intervalos de nubes de tipo alto, de acordo coa información de Meteogalicia. Os ventos comezarán frouxos na primeira parte do día, de compoñente sur, e irá virando a compoñente norte.

En canto ás temperaturas, non experimentarán cambios significativos e haberá lixeiros descensos das máximas na franxa atlántica. Deste xeito, as mínimas oscilarán entre os 14 graos de Santiago e Lugo e os 17 A Coruña, Ourense e Pontevedra. As máis altas irán dos 31 de Ourense aos 22 de Lugo e A Coruña.