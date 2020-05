Galicia continuará este xoves nunha situación atmosférica pouco definida, de pantano barométrico. Polo tanto, os ceos estarán con presenza de nubes de tipo medio-alto e máis despexados na metade sur, con nubes baixas no litotal norte e brétemas costeiras. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo de compoñente norte, máis intenso no litoral pola tarde.