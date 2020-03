As nubes cubrirán Galicia na mañá deste domingo e a chuvia virá pola tarde

A previsión do tempo para este domingo en Galicia contempla o predominio de ceos nubrados, con brumas e bancos de néboa en zonas altas do interior.

Abriranse amplos claros pola tarde e volverá aumentar a nebulosidade polo oeste ao final da xornada. Non se descartan choivas débiles e dispersas no litoral e en zonas de montaña do leste á primeira hora do día.

As temperaturas mínimas experimentarán poucos cambios e aumentarán as máximas, especialmente no sueste. Haberá algunha xeada débil e nas zonas de montaña do sueste.

O vento, de dirección oeste e noroeste no litoral, rolará a dirección suroeste pola tarde e diminuirá en intensidade no sur. No interior, vento frouxo de compoñente oeste, con tendencia a direccións sur e suroeste ao final do sábado.

Temperaturas nas principais cidades:

A Coruña 9° 15°



Ferrol 10° 16°



Lugo 5° 15°



Ourense 7° 17°



Pontevedra 9° 15°



Santiago de Compostela 8° 15°



Vigo 7° 15°