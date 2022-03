Nubes e claros este sábado en Galicia

Galicia quedará durante este día na influencia das altas presións centradas nas Illas Británicas. Con esta situación, agárdanse bancos de néboa matinais en zonas de interior, que darán paso a ceos con poucas nubes ou con intervalos de nubes medias ao longo do día.

Posibilidade dalgún chuvasco illado e ocasional pola tarde. As temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente leste, frouxos en xeral, moderados no litoral norte.