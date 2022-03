Nubes e claros dan a benvida ao fin de semana en Galicia

Durante as primeiras horas do sábado as baixas presións quedarán localizadas moi preto de Galicia e co avance da xornada iranse retirando cara ao sur. Así, durante a mañá os ceos estarán parcialmente cubertos, con máis nubes na metade oeste onde non se descarta algunha precipitación illada. A partir do mediodía os ceos quedarán alternando nubes e claros.

O vento soprará frouxo do sueste durante a mañá e a partir do mediodía irá entrando o nordés, con intensidade moderada, con intervalos fortes en Fisterra.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, con xeadas en zonas de interior, e as máximas continuarán sen cambios significativos.

Temperaturas

A Coruña: 4° - 12°

Santiago de Compostela: 2° - 12°

Ferrol: 3° - 14°

Lugo: -1° - 11°

Ourense: 1° - 14°

Pontevedra: 4° - 12°

Vigo: 5° - 14°