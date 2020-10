Nubes e claros este sábado en Galicia

O sábado Galicia continuará con ventos de compoñente sur que traerán unha fronte pouco activa. Así, agárdase unha xornada cos ceos con nubes e claros no leste, e máis nubrados canto máis ao oeste, con chuvias febles na franxa atlántica. Pola noite, as chuvias estenderanse a gran parte do territorio.

As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentres que as máximas seguirán sen cambios. O vento soprará moderado de compoñente sur, forte no litoral.