Nubes e chubascos ocasionais cederán terreo ao sol nesta Semana Santa

O sábado irán entrando as altas presións en Galicia, polo que comezaremos o día con intervalos de nubes baixas e néboas que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso mentres que as máximas ascenderán lixeiramente, agás no terzo norte onde quedarán sen cambios ou en descenso.

Os ventos soprarán moderados do nordés, con intervalos fortes no litoral coruñés e zonas altas do interior.

Na provincia lucense, as nubes e algún chubasco puntual na zona norte irán deixando paso ao sol ao longo do día, con temperaturas que oscilarán entre os 7º C e os 17º C na capital.

Temperaturas mínimas e máximas previstas

A Coruña 11° 18°

Ferrol 11° 18°

Lugo 7° 17°

Ourense 9° 23°

Pontevedra 9° 24°

Santiago 7° 18°

Vigo 10° 25°