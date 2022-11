Situación de transición á espera dun novo empeoramento para o xoves. Así, comezaremos o día con nubes baixas e algunha chuvia feble, co avance da mañá iranse abrindo claros. Cara á noite comezarán os chuvascos pola franxa atlántica.

As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso e as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento soprará do oeste, virando a sur nas últimas horas do día, soprando en xeral con escasa intensidade.