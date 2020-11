Unha borrasca chega ao oeste de Galicia

Durante o sábado unha borrasca situarase ó oeste de Galicia. Así, teremos un día de ceo con nubes de tipo medio e alto, con máis nubes ao final da xornada e precipitacións que comezarán pola metade sur do territorio e afectará a toda a provincia de Pontevedra. As temperaturas non terán cambios significativos. O vento soprará frouxo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS NAS CIDADES

A Coruña 10° 17°

Ferrol 8° 18°

Lugo 3° 16°

Ourense 7° 16°

Pontevedra 9° 18°

Santiago de Compostela 9° 15°

Vigo 12º 19º