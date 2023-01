Nicolas Díaz: Tres goles para manter a boa xeira de resultados

Continúa a boa xeira do Lemos B, que dos catro últimos partidos xogados gañou tres e empatou un. Esta fin de semana o equipo de Monforte impúxose ao Friol no Luis Bodegas grazas a un atinado Nicolás, autor de tres dos catro goles do equipo que adestra Manuel De la Horta. O xogador monfortino leva xa 8 goles este ano. O outro gol o sábado marcouno Jorge.