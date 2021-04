¿Los neumáticos de invierno son recomendables en España?

Los neumáticos de invierno son aquellas ruedas que están diseñadas para ser utilizadas fundamentalmente en regiones con temperaturas inferiores a 7 °C, que es cuando son más eficientes y tienen su mayor rendimiento.

En el caso de España que tiene climas diversos, los neumáticos de invierno serán recomendables en zonas en donde el clima frío sea el predominante. A continuación, te mostraremos cuáles son las características y ventajas de los neumáticos de invierno con respecto a los neumáticos convencionales en condiciones invernales.

Diferencia de los neumáticos de invierno y de los convencionales

Como también podemos leer en Coches.com, existe una gran diferencia entre los neumáticos de verano y los de invierno, para empezar, los neumáticos de verano tienen una goma que se endurece con el frío, y esta es la razón por la que disminuye su adherencia y su flexibilidad y se vuelven completamente ineficaces en zonas frías.

A diferencia de las ruedas convencionales, los neumáticos de invierno se caracterizan por ser más blandos, puesto que su material tiene goma natural y le da mayor flexibilidad para ajustarse a las regiones frías. Por este motivo, los neumáticos de invierno son sin lugar a dudas los indicados para las condiciones invernales, alcanzando su máxima eficiencia cuando la temperatura está por debajo de 7°C.

Y así como los neumáticos convencionales no son aptos para ambientes fríos, los neumáticos de invierno tampoco son adecuados en épocas estivales, puesto que, en zonas con temperatura altas, la cubierta de estos neumáticos se desgastan de manera más rápidamente, dando como consecuencia que se acorte su vida útil.

Ventajas e inconvenientes de los neumáticos de invierno

Los neumáticos de invierno son ideales para suelos con hielo, debido a que tienen un cierto grado de tracción, y son más efectivos y seguros en lluvias porque tienen una gran capacidad de evacuación del agua.

Otra ventaja de oro que tienen las ruedas de invierno es que con estas no es necesario usar las cadenas de nieve, proporcionando el beneficio de no tener que quitar o colocar estas cadenas en caso de que haya o no haya nieve; además son menos ruidosas, son más estables, deterioran menos el asfalto, su agarre sobre la nieve es mayor y reducen las vibraciones.

Si estás en las condiciones en las que necesitas unos neumáticos de invierno, en otiro.es puedes encontrar las ruedas de invierno que buscas, con las características que se ajusten a tu vehículo.

Unas de las desventajas de los neumáticos de invierno es que son menos duraderos que los convencionales, es decir, que deben ser cambiados con más frecuencia. Y como comentamos anteriormente, estos neumáticos dejan de ser efectivos en verano y deben ser desmontados cuando las temperaturas comienzan a subir.

¿Vale la pena usar neumáticos de invierno en España?

El portal Infotaller.tv informa que, en España, a diferencia de otros países europeos que son fríos en su totalidad, no es obligatorio el uso de neumáticos de invierno, pero si es aconsejable su uso en ciertas zonas del país en donde haya nieve habitualmente, en donde haya precipitaciones abundantes la mayor parte del año o en las largas temporadas en que la temperatura sea menor de 7°C.

Por ejemplo, hacia el norte del país es muy recomendable su uso, por ejemplo, en Galicia, País Vasco, Castilla y León y en cualquier zona montañosa.

Hay regiones como hacía el sur de España que las temperaturas son altas, en estos casos no son necesarios los neumáticos de invierno. Hay otras zonas en donde hay diferentes estaciones, en este caso es decisión del conductor tener un juego de neumáticos guardados para montarlos cuando llegue la temporada invernal, o tener simplemente las cadenas de hielo si lo prefiere.