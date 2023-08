A necrópole de Páramo (Castroverde)

ESTE VERÁN os veciños e veciñas de Castroverde están de parabéns, e non é para menos. A maiores do máis que rico e denso patrimonio material existente no concello (sen contar o patrimonio natural), poden sumar o de ter unha das necrópoles medievais máis grandes da Galiza.

O investigador Miguel García Teijeiro (que pasou unha parte da súa vida na Casa de Teixeiro de Recesende e que incluso foi alcalde), fixo un estudo dos sartegos do concello de Castroverde describíndoos como un burato ben perfilado na pena no cal se adapta un corpo humano en decúbito supino, describindo fielmente a súa silueta o vano, con oco para a cabeza, e estreitándose dende os ombros aos pés proporcionalmente para mellor encaixe do tórax. En Castroverde era coñecida a necrópole de Recesende (xunto da igrexa) onde están á vista oito sartegos escavados en rocha granítica (houbo moitos máis), xunto cos tres sartegos de Goi (dous adultos e un neno), tamén a carón da igrexa parroquial. Se a estes enclaves sumamos os doce existentes no concello limítrofe do Corgo podemos asegurar que estamos a falar dunha das zonas con máis achados da península.

O arqueólogo Francisco Hervés localizou e documentou en Páramo 27 sartegos, dos cales, catro aínda mantiñan a tapa, porén calcula que puidera haber arredor de 300, o que a convertería na necrópole máis grande de Galiza. Non atopar restos dificulta a datación cronolóxica, mais por comparación podemos establecer unha datación aproximada que nos leva aos séculos XI-XII (ou incluso antes). Como é habitual nos sartegos, estes teñen unha orientación abrente (pés)-solpor (cabeza), paralelos á igrexa parroquial.

Eu non son experto na materia pero visto que a rocha do terreo é branda, é máis que obvio que a necrópole non pode permanecer así durante o próximo inverno xa que o risco de estragar un patrimonio que chegou ata as nosas mans nun estado de conservación tan bo é moi elevado. Non serei eu, polo tanto, quen lles diga ás autoridades como poñer en valor o conxunto facéndoo compatíbel coa súa conservación (xanela arqueolóxica?) pero o que está claro é que no antigo castro de Páramo conflúen unha serie de elementos que fan deste punto un espazo único.

No lugar de Eirexe, a 720 m de altitude existe un castro con forma ovalada que aínda mantén visíbeis as estruturas defensivas (agás no lado norte). É curiosa a densidade de castros na zona: nun raio de 1 km podemos visibilizar dous máis: cara o suroeste, do outro lado do rego do Pontigo, atópase o espectacular castro de Lamas (por enriba de Mazaílle e pertencente xa ao concello de Baralla), que cos seus 800 m de altitude é o punto máis alto da contorna. Un pouquiño máis cerca (na mesma parroquia de Páramo) podemos albiscar cara o nordeste o castro de Arrubial (a 776 m de altitude).

Mais se o castro non fose suficiente, na croa eríxese unha fermosa igrexa baixo a advocación de San Miguel, con nave rectangular, presbiterio semicircular (posíbel orixe románica?), sancristía rectangular no lateral norte e acceso mediante cabido pechado. Á espadana, que acolle dúas campás, accédese mediante unha escaleira exterior, constituíndo este, un fermoso miradoiro sobre a contorna. Na croa, e compartindo espazo coa igrexa, existe un local social para a veciñanza, así como a antiga reitoral, en cuxa intervención (traballos de consolidación realizados por un obradoiro de emprego) apareceu a necrópole citada. En outubro de 2017 celebrouse na Universidade de Porto o congreso internacional de "Sepulturas Escavadas na Rocha da Fachada Atlântica da Península Ibérica" coordinado por Mario Jorge Barroca. Agardo que no seguinte evento deste estilo poidan estar representados os sartegos das Terras de Lugo.