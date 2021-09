NECROLÓGICA ► A mi esposa Sara

No todas las veces que se me antoja escribir tengo la alegría que siempre pretendo. Mañana, día 26 de septiembre, cumple dos años que falleció mi esposa Sara. Sabiendo que todo tiene su fin, no es fácil encontrar momentos felices cuando falta el otro yo; a cada momento te encuentras con la realidad, y es que en la mayoría de las ocasiones el tiempo se quedó en aquel 26. No sé si es oportuno exteriorizar mi sentimiento, pero siento alivio al hacerlo. Tengo siempre presente cuando, casi al final, me dijo que me quedaba con su otro yo. Ánimo a los que están en la misma situación.