Necrología ▶ Manola Portela López

Profundo pesar en Castroverde e Baleira polo pasamento de Manuela Portela López. Manola, como era coñecida por todos, naceu na Casa Portela de A Braña (Baleira), pero residiu dende que casou na Casa de Carballedo de Pereiroá (Castroverde).

Incansable traballadora, foi a man dereita do seu home Manolo na explotación gandeira familiar e, pese ao esforzo que require o traballo agrario, sempre atopou tempo para poñer en práctica as súas inquietudes artísticas.

A pintura e as pezas decorativas son só dous exemplos das súas paixóns e da súa capacidade creativa. Gran parte dos seus traballos están na casa familiar de Pereiroá, que sempre coidou con moito agarimo. Pero Manola foi especialmente unha muller entregada á súa xente.

O amor polo seu home, polas súas fillas (Alicia, responsable de Comunicación da Deputación Provincial de Lugo e exredactora de El Progreso, e Susana), polos seu irmáns (Pablo e Gonzalo) e polos seus netos (Sara e Alonso), foi infinito. Coidou de todos con devoción, foi o faro da Casa de Carballedo e a súa falta é irreparable. A súa capacidade de entrega e o seu sentido de comunidade tamén fixeron que se implicase sempre cos seus veciños e cun amplo grupo de amigos.

O matrimonio Carballedo Portela formou parte do grupo coral que funcionou durante anos en Castroverde. A parella tamén era habitual en calquera cita social ou festiva que se celebrara pola contorna. Citas nas que os dous desfrutaban do baile (outra disciplina que viviron intensamente a través do grupo Zaloir) ou dunha conversa agradable con calquera veciño. A pegada de Manola quedará para sempre no corazón de todos aqueles que a coñeceron. Descanse en paz.