Un miércoles soleado y con máximas cercanas a los 20 grados

Las altas presiones se situarán este miércoles de forma transitoria al norte de la península ibérica, de forma el miércoles será soleado, en general, y con máximas alrededor de los 20 grados centígrados. Los cielos estarán más nubosos por la mañana y más despejados por la tarde, según la previsión de MeteoGalicia.

En #Galicia sempre cun ollo🧐no Atlántico (grazas, Meteosat🛰️) para veren o que nos chega no máis inmediato...



E vemos un anticiclón, que nos deixará un mércores de sol ☀️e máximas arredor dos 20ºC e a fronte fría asociada as baixas presións que traerá chuvia 🌧️a tarde do xoves. pic.twitter.com/tzhV6CQkyy